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بريطانيا تشكر الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس
2018/03/27 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الدول التي كشفت عن طرد الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أنهم يدركون المخاطر، التي يتكبدوها من "الانتقام من قبل الكرملين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تشكر الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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