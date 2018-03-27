بريطانيا تشكر الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس

2018/03/27 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الدول التي كشفت عن طرد الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أنهم يدركون المخاطر، التي يتكبدوها من "الانتقام من قبل الكرملين".

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