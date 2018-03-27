هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات .. متى تحسان بحجم الخطر

2018/03/27 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – كتب رئيس التحرير من الواضح ان اهم انجاز تحقق بعد 2003 هو الحرية السياسية والدينية والثقافية والفكرية حيث كان الجميع يعيش في جمهورية الخوف … جمهورية تعتقل من تشك ان يضمر في ضميره انه يكره الحاكم ..بل أجرت أحكامها حتى على الحالم ؟ وبعد أن ضمن الدستور الدائم كل هذه الحريات للعراقيين […]

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