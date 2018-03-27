الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات .. متى تحسان بحجم الخطر
2018/03/27 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا –  كتب رئيس التحرير من الواضح ان اهم انجاز تحقق بعد 2003 هو الحرية السياسية والدينية والثقافية والفكرية حيث كان الجميع يعيش في جمهورية الخوف … جمهورية تعتقل من تشك ان يضمر في ضميره انه يكره الحاكم ..بل أجرت أحكامها حتى على الحالم ؟ وبعد أن ضمن الدستور الدائم كل هذه الحريات للعراقيين […]

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