مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

2018/03/27 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان، الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

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