بيريرا : ميسي مؤثر جدا هذا الموسم مع برشلونة

2018/03/27 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أكد أوسكار بريرا أن نجم برشلونة لونيل ميسي يقدم أداء كبيرا خلال هذا الموسم وأنه لولاه ماكان الفريق الكاتلوني متصدرا ومتالأقا في كل البطولات .

وذكر ” ميسي مؤثر جدا هذا الموسم مع برشلونة ولولاه ماكان البرسا متصدرا “.

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