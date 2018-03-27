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بيريرا : ميسي مؤثر جدا هذا الموسم مع برشلونة
2018/03/27 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد أوسكار بريرا أن نجم برشلونة لونيل ميسي يقدم أداء كبيرا خلال هذا الموسم وأنه لولاه ماكان الفريق الكاتلوني متصدرا ومتالأقا في كل البطولات .

وذكر ” ميسي مؤثر جدا هذا الموسم مع برشلونة ولولاه ماكان البرسا متصدرا “.

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