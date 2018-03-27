الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#وليد مهدي - المسكوت عنه في تجارب مصادم الهدرونات الكبير
2018/03/27 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وليد_مهدي الموجات الكونية ذات التردد العالي ( جاما واخواتها الخفية ) بطول موجي اقل من ( عشرة مرفوعة للقوة سالب 12 ) 10^-12 متر وبتردد يتجاوز العشرة مرفوعة للقوة عشرين هي موجات ذات طاقة فائقة جداً تحدث في الطبيعة تلقائياً اثناء الانحلال النووي وتهشم النوى الذرية في الانشطار والاندماج ..لوحظ ان الاطوال الموجية للطيف الكهرومغناطيسي مرتبطة بطريقة " ما " بابعاد الهيكل الطبيعي للمادة ..!! يمكن ملاحظة ......

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