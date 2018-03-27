كمية الكهرباء المسروقة تعادل قيمتها 5 مليار دولار سنوياً تقريباً

2018/03/27 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – متابعة التواصل الاجتماعي #هل_انت_منهم بحسب خبرتي السابقة كصاحب محل تأسيسات كهربائية استطيع ان ادعي ان حوالي 80% من العراقيين مجطلين المكيف والسخان خارج عداد الكهرباء اما اصحاب المنازل المبنية بالافرازات الحديثة فيمكن 90% بدون عداد اصلا ومناطق التجاوز والزراعي فهي بدون عدادات بنسبة يمكن 100% كل هولاء بحسب الحكم الشرعي لصوص #حرامية ملاحظة […]

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