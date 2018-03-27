الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رئيس البرلمان العراقي يدعو لإبعاد رجال الدين عن السياسة
2018/03/27 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، أن نظرية الإيمان بالدولة وإعتبارها مرجعية أساسية من الأفكار التي طرحناها على الساحة السياسية.

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