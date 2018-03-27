رئيس البرلمان العراقي يدعو لإبعاد رجال الدين عن السياسة

2018/03/27 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، أن نظرية الإيمان بالدولة وإعتبارها مرجعية أساسية من الأفكار التي طرحناها على الساحة السياسية.

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