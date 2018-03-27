الداخلية تطالب وزارة العمل تزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على اعانات الرعاية

2018/03/27 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 27 أذار/ مارس: طالبت وزارة الداخلية، وزارة العمل بتزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان، انها “تطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتزويدها باسماء المنتسبين في الداخلية المتجاوزين على شبكة …

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