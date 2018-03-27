الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الداخلية تطالب وزارة العمل تزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على اعانات الرعاية
2018/03/27 | 04:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 27 أذار/ مارس: طالبت وزارة الداخلية، وزارة العمل بتزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية.

    وذكرت الوزارة في بيان، انها “تطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتزويدها باسماء المنتسبين في الداخلية المتجاوزين على شبكة …

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