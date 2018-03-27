🔴 ميسي نادم على قرار العودة من الإعتزال الدولي

2018/03/27 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي عن ندمه الشديد بعد قرار عودته من الإعتزال الدولي، مُشيراً إلى أنه شعر بالحرج الشديد عندما تراجع عن قراره.

وذكر ميسي خلال تصريحاته التلفزيونية :”عندما اعتزلت اللعب للمُنتخب كنت اعتقد أني لن أعود مرةً أخرى بالفعل، لكني عندما عدت، ندمت على ذلك وشعرت بالحرج”.

وعلّق ميسي على الأنباء التي تُشير إلى أنه يختار لاعبي المنتخب الأرجنتيني بقوله :”إنه أمر جنوني عندما تتحدث الصحافة عن أن مُنتخب الارجنتين هو منتخب أصدقاء ليونيل ميسي، هذا لا يُصدق”.

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