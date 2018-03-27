الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


أستراليا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب
2018/03/27 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث سمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب "سكريبال") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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