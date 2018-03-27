أستراليا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب

2018/03/27 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث سمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

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