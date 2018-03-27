مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بتجاوز حقوقها

2018/03/27 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس، إن الولايات المتحدة تسيء استخدام حقوقها كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة.

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