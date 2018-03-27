الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بتجاوز حقوقها
2018/03/27 | 05:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس، إن الولايات المتحدة تسيء استخدام حقوقها كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بتجاوز حقوقها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مندوب روسيا بالأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بتجاوز حقوقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ فيسبوك يسجّل مكالماتكم الهاتفية ورسائلكم النصية
⋙ فلاديمير بوتين يصل إلى كيميروفو
⋙ التشكيل المتوقع لمصر في كأس العالم 2018 | تعرف على الـ23 لاعباً الأقرب لتمثيل الفراعنة بالمونديال
⋙ 🔴 “الإرهاق سيقتل البرسا”
⋙ الملتقى العراقي للثقافة والفنون يقيم أمسية استذكارية بعنوان 15 عاما على غزو العراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن