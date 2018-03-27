الملتقى العراقي للثقافة والفنون يقيم أمسية استذكارية بعنوان 15 عاما على غزو العراق

2018/03/27 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى العراقي للثقافة والفنون يقيم أمسية استذكارية بعنوان 15 عاما على غزو العراقفي بيت الثقافة والفنون بجبل الحسين ..يقيم الملتقى العراقي للثقافة والفنون أمسية استذكارية ......الواقع والنتائج....يتحدث فيها الباحث والمؤرخ الدكتور محمد مظفر الآدهمي..بمشاركة الدكتور.رعد هاشم والأستاذ .مؤيد البصاموذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء القادم 27 اذار 2018.على قاعة مجمع الثقافة والفنون بجبل الحسين شارع الرازي.دار 20 ..قرب فندق التوليدو....الدعوة عامة للجميع..ويسعدنا حضوركم

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