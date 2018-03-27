الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


🔴 “الإرهاق سيقتل البرسا”
2018/03/27 | 05:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – في حالة تأهل فريق برشلونة على حساب أيه أس روما الإيطالي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيضطر البرسا إلى خوض 13 مباراة متتالية في 43 يوم، بمعدل مباراة كل 3.3 يوم.

وسيخوض البلوجرانا -في حالة التأهل لنهائي التشامبيونز- خلال فترة الـ43 يوم ثمانية لقاءات في الدوري الإسباني، و4 في دوري الأبطال، ونهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيليه، حيث عنونت التقارير الصحفية على تلك الفترة قائلةً :”الإرهاق سيقتل البرسا”.

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