الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


فيسبوك يسجّل مكالماتكم الهاتفية ورسائلكم النصية
2018/03/27 | 05:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيسبوك يسجّل مكالماتكم الهاتفية ورسائلكم النصية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يسجّل مكالماتكم الهاتفية ورسائلكم النصية) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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