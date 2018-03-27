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بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا حريق كيميروفو
2018/03/27 | 06:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، إلى كيميروفو، حيث أسفر الحريق في مركز التسوق "كرز الشتاء" عن مقتل 64 شخصا.

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