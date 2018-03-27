2018/03/27 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوزارة تعمل على التحقيق بشأن كيفية وصول عدد من الطرود مشبوهة إلى مواقع عسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يحقق في طرود مشبوهة أرسلت لمواقع عسكرية) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يحقق في طرود مشبوهة أرسلت لمواقع عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).