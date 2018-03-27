أحدهما مع نجله... مقتل مختارين اثنين بهجومين مسلحين شمال شرقي ديالى

2018/03/27 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مصادر حكومية مسؤولة في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من المخاتير بهجومين مسلحين شمال شرقي المحافظة، فيما اشارت الى أن أحد المخاتير قتل معه نجله وأصيبت ابنته بجروح خطيرة.

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وذكرت المصادر إن "مسلحين يقدر عددهم بنحو 6 أشخاص طرقوا بوابة منزل مختار قرية ام الحنطة في منطقة الشيخ بابا بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى بعد منتصف الليلة الماضية، وقتلوه مع نجله بإطلاق النار عليهما أثناء خروجهما"، مبينة أن "المسلحين أصابوا إبنة المختار بجروح خطيرة أثناء خروجها بعد اطلاق النار".

واوضحت المصادر أن "مسلحين أيضا قاموا بقتل مختار قرية العرب الكبيرة في منطقة الشيخ بابا بناحية جبولاء في ديالى، بإطلاق النار عليه"، مبينة أن "عملية قتل مختار العرب الكبيرة حدثت عقب عملية قتل مختار ام الحنطة مع نجله وإصابة ابنته".

وأشارت الى أن "المسلحين المنفذين للجريمتين يعتقد إنهم تابعين لداعش"، لافتا الى أنه "تم نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابة الى المستشفى، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادثتن".

وكانت مناطق جلولاء والسعدية وقره تبة شمال شرقي ديالى، قد شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية مقتل عدة مخاتير بهجمات مسلحة تبنى داعش الارهابي غالبيتها.

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