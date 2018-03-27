الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


أنطونوف: الولايات المتحدة وبريطانيا لا تعجبهم روسيا القوية
2018/03/27 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، إن تبريرات الولايات المتحدة، التي على أساسها تم إغلاق القنصلية الروسية العامة في سياتل، يكشف أن ما يسمى بـ "قضية سكريبال" هي مجرد ذريعة لطرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

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