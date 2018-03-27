العراق.. عشرات القتلى من داعش في عمليات أمنية نوعية

2018/03/27 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي أكثر من عشرين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم في عمليتين أمنيتين في العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن 14 من عناصر التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم، ودمرت ثلاث مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية وبمشاركة طيران الجيش العراقي، مستهدفة موقعًا للتنظيم الإرهابي في منطقة "زور الكنعوص" الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

من جهة أخرى، لقي سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة "الحفاير" الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.

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