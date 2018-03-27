العبادي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي والاخير: لا عمليات عسكرية دون موافقتكم

2018/03/27 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، حيث أكد الأخير أن بلاده لن تقوم بأي عمليات عسكرية دون اتفاق مع الحكومة العراقية.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "العبادي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم"، مبيناً أن "يلدريم بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته".

وأشاد يلدريم، بحسب البيان بـ"قرارات العبادي الايجابية بفتح مطاري اربيل والسليمانية في اقليم كردستان ودفع رواتب الاقليم"، مبينا ان "تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين".

واكد يلدريم على "عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر الـ(PPK)، وان ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث اردنا القول اننا لن نقوم باي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها".

من جانبه أكد العبادي ان "القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية و توجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع اي مقاتلين اجانب وقد حصل هذا الامر والحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض اي تجاوز على تركيا من خلال اراضينا".

كما جرى خلال الاتصال، بحسب البيان، "بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة واهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها".

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