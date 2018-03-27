ستوتات تحمل رسائل مختلفة في شوارع مدينة الناصرية

2018/03/27 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

وكالات:

(الزعيم) هو اسم لدراجة (ستوتة) الشاب نبيل جعفر (20 عاماً) والذي يفتخر باسمها لأنه يعتقد انها الافضل من بين الستوتات في الشارع حيث يهتم بنظافتها ويشارك بها في سباقات التحدي مع زملائه في محافظة ذي قار.





وكالات:(الزعيم) هو اسم لدراجة (ستوتة) الشاب نبيل جعفر (20 عاماً) والذي يفتخر باسمها لأنه يعتقد انها الافضل من بين الستوتات في الشارع حيث يهتم بنظافتها ويشارك بها في سباقات التحدي مع زملائه في محافظة ذي قار.

يقول نبيل ان اختيار اسم (الزعيم) وكتابته على خلفية الستوتة هي رسالة تحدي سلمية واضحة لأصدقائه في مهنة نقل البضائع من خلال الدراجات النارية من حيث سرعتها ومتانتها مشيرا الى ان اغلب اصدقاؤه كتبوا مسميات لدراجاتهم تعبر عن اعتزازهم بها والتفاخر بقدراتها وإمكانياتها.

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