الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


يلدرم للعبادي : لا يوجد اتفاق بشأن القيام بعمليات داخل العراق
2018/03/27 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يلدرم للعبادي : لا يوجد اتفاق بشأن القيام بعمليات داخل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلدرم للعبادي : لا يوجد اتفاق بشأن القيام بعمليات داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).


كامل التفاصيل في: قناة الاتجاه ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الصين تبني شبكة استمطار صناعي تعادل 3 أضعاف مساحة إسبانيا
⋙ "حرب العصابات" تقتل جنديين تركيين في عفرين
⋙ العبادي يوجه دوائر الدولة للقيام بحملة خدمية سريعة وشاملة في منطقة المعامل ومناطق اخرى ببغداد
⋙ العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية على الحدود ويرفض أي تجاوزات تركية لها
⋙ الدفاع الروسية:خروج 6700 مسلح من فيلق الرحمن وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن