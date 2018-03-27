لاعب الإسماعيلي على رادار الوحدة الإماراتي

2018/03/27 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقي نادي الإسماعيلي، عرضاً من الوحدة الإماراتي من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط ميدانه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كشف تامر النحاس مدير أعمال إبراهيم حسن لاعب الدراويش، أن اللاعب يملك ثلاثة عروض من بينها الوحدة، بالإضافة إلى عرضين من ناديين سعوديين، والأمر في يد إدارة الإسماعيلي.

وذكر النحاس: "إبراهيم حسن يقترب من الرحيل عن الدوري المصري، خاصة وأن العروض التي وصلت إليه بأرقام جيدة، كما ان رئيس النادي وافق بشكل مبدئي على رحيل اللاعب".

وأشار وكيل اللاعب في تصريحاته، أنه يسعى إلى تسويق على جبر مدافع الزمالك والمعار حالياً إلى ويست بروميتش الإنجليزي، عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الحالي.





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