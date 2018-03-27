الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#جواد الديوان - يتغير وجه التعليم الطبي في الولايات المتحدة
2018/03/27 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_الديوان تنفق الولايات المتحدة على الخدمات الصحية اكثر من اي بلد اخر في العالم، ومع ذلك لا ينعكس على مؤشرات صحة سكان الولايات المتحدة الامريكية.

وربما تفسير الظاهرة يكمن في اهمال نسبة كبيرة من سكان امريكا بدون رعاية صحية مدفوعة (التامين).

الا انه لم يتم التركيز على المفهوم المتجدد للصحة ومعالجة الامراض المزمنة.

وعلى سبيل المثال لا يتم متابعة السيطرة على مستوى السكر (كلوكوز) في الدم للمصابين بداء السكر،......

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