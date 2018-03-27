العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على الحدود ويرفض أي تجاوزات تركية لها

2018/03/27 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدرم، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عدم وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة حول عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

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