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العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على الحدود ويرفض أي تجاوزات تركية لها
2018/03/27 | 08:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدرم، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عدم وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة حول عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

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