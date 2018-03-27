2018/03/27 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف ناقد رياضي، اتحاد الكرة العراقي الحالي بانه "أفشل أتحاد" في تاريخ العراق، على حد وصفه.وذكر أسعد الساعدي لوكالة {الفرات نيوز} ان الاتحاد الحالي "هو أفشل اتحاد كرة قدم في تاريخ الكرة العراقية، ولا يريدون دخول نجوم للترشيح كونهم سيخسرون مقاعدهم، وبدون إستقالة أعضاء الاتحاد الحالي لا يمكن الخلاص منهم ولا اعتقد انه سيتغير بعد الانتخابات المقبلة".واوضح "سنتبنى حملة طرد الدخلاء والفاسدين من اتحاد الكرة ودعم الوطنيين" مشيرا الى ان "القانون العشائري منع دخول النجم العراقي الدولي نشأت اكرم في انتخابات هيئة اتحاد الكرة".وأشار الساعدي الى ان "الاتحاد يقوده أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم وفصلوا القانون على أنفسهم" مبينا ان "المادة 33 من الفقرة 1 بقانون اتحاد الكرة فيها مخالفة للنظام الداخلي للاتحاد" لافتا الى ان "ستة من أعضاء اتحاد الكرة لا يحملون شهادات دراسية وهذا مخالف لقانون الاتحاد".وأتهم "رئيس اتحاد الكرة ونائبه واعضاء هيئة الرئاسة وقفوا ضد ترشحيات البعض بينهم نشأت أكرم، وهناك تواطئ من بعض وسائل الاعلام مع اتحاد الكرة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناقد رياضي: الاتحاد الحالي الأفشل بتاريخ الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناقد رياضي: الاتحاد الحالي الأفشل بتاريخ الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).