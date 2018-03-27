الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


رئيس الوزراء التركي: لن نقوم بأي عمليات دون موافقة العراق ونحترم سيادته
2018/03/27 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل رئيس الوزراء التركي: لن نقوم بأي عمليات دون موافقة العراق ونحترم سيادته

تأریخ التحریر: : 2018/3/27 8:05

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