2018/03/27 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل رئيس الوزراء التركي: لن نقوم بأي عمليات دون موافقة العراق ونحترم سيادته

تأریخ التحریر: : 2018/3/27 8:05

• 37 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء التركي: لن نقوم بأي عمليات دون موافقة العراق ونحترم سيادته) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء التركي: لن نقوم بأي عمليات دون موافقة العراق ونحترم سيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).