2018/03/27 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 08:30.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).