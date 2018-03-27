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يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم
2018/03/27 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يلدريم للعبادي: نحترم السيادة العراقية ولن نقوم بأي عملية عسكرية دون موافقتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 08:30.

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