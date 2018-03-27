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برغم موقف انقرة.. مكتب العبادي: تركيا تسير رحلات لمطار السليمانية
2018/03/27 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ ذكر مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، نقلا عن رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم ان بلاده بدأت بتسيير رحلات الى مطاري اربيل والسليمانية بعد فكر الحظر الدولي المفروض من بغداد.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه يلدرم بنظيره العراقي بحسب بيان مكتب العبادي.وذكر البيان ان يلدرم اشاد بقرار بفتح مطاري اربيل والسليمانية في اقليم كوردستان ودفع رواتب الاقليم.وبين رئيس الحكومة التركية ان بلاده نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين.بيان مكتب العبادي يأتي في وقت اعلن فيه يلدرم فتح مطار اربيل حصرا للرحلات التركية، فيما ابقى الحظر على مطار السليمانية لاسباب سياسية تتعلق بعلاقة المدينة مع حزب العمال الكوردستاني كما تقول انقرة.وذكر يلدرم في حديث للصحفيين في انقرة الجمعة الماضية، ان بامكان الرحلات التجارية المدنية التوجه من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط ولن تتوجه أي رحلة جوية إلى السليمانية.واتهم يلدريم السليمانية بمساعدة "الارهابيين" المعادين لتركيا، في اشارة الى حزب العمال الكوردستاني.

 

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