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وزارة الداخلية تطالب وزارة العمل تزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية
2018/03/27 | 08:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالبت وزارة الداخلية،امس الاثنين، وزارة العمل بتزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى, انها “تطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتزويدها باسماء المنتسبين في الداخلية المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية”.

واضافت الوزارة انها “ستتخذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء”، مشيرة الى انها “لن تسمح بالتجاوز على الشبكة من اية جهة كانت”.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن وجود ١٦٤٧ منتسب بوزارة الداخلية متجاوز على اعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم.

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