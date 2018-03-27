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أعمال تخريبية تطال كابينات الشبكة الهاتفية في التون كبري بكركوك
2018/03/27 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن قيام مجهولين بتنفيذ أعمال تخريبية تطال البنى التحتية للإتصالات في كركوك، مبينة ان هذه التصرفات الإجرامية تهدف لإيقاف المشاريع الوطنية.واضافت ان "الفرق الهندسية والفنية في المديرية باشرت بتنفيذ حملة لربط الخطوط المقطوعة وإعادتها للخدمة"، معتبرة ان "مثل هكذا تصرفات إجرامية تهدف لإيقاف المشاريع الوطنية والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الإتصالات للمواطنين والمؤسسات الحكومية".

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