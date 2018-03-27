يلدرم للعبادي: لايمكننا شن اي عملية عسكرية دون موافقة بغداد

2018/03/27 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

نفى رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم , الثلاثاء, خلال اتصاله برئيس الوزراء حيدر العبادي وجود اي اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات العسكرية اتركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار , مشيرا الى أن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت / المعلومة/ نسخة منه ان ” رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم , اجرى اتصلا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي صباح اليوم ”

وبحسب البيان فان يلدريم أكد “عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني،

واضاف يلدرم ان ” ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول أننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها، وأن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها”،

و من جانبه أكد العبادي أن “القوات الأمنية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية وتوجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب وقد حصل هذا الأمر والحدود حالياً مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه تلقى معلومات من المخابرات التركية حول بدء الحكومة العراقية عملية في سنجار، معربًا عن أمله في أن تنجح.



واوضح أردوغان، أن تركيا ستتخذ “كل ما يلزم” إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.ا/ انتهى 25د

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