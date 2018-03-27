العبادي وبن يلدرم يؤكدان على سيادة العراق {موسع}

2018/03/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، وأكدا خلاله على احترام سيادة العراق وعدم التجاوز عليها.وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن يلدرم "بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته، مشيداً بقرارات العبادي الايجابية بفتح مطاري أربيل والسليمانية في اقليم كردستان ودفع رواتب الاقليم،" مبينا ان "تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين".وأكد يلدرم "عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر {حزب العمال الكردستاني}، وان ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول اننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها".فيما أكد العبادي، ان "القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية وتوجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع اي مقاتلين أجانب وقد حصل هذا الامر والحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض اي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".وتابع البيان "كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة واهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها".انتهى

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