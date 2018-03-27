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مفوضية الانتخابات تحذر من “الاتجار باصوات الناخبين”
2018/03/27 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من محاولات الاتجار باصوات الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة وتهدد باستخدام حقها الدستوري والقانوني في حماية اصوات الناخبين.

وجاءت تلك التحذيرات بعدما تناولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تكشف عمليات منظمة على اساس بيع وشراء بطاقات الناخبين الالكترونية من قبل القوائم والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة […]

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