الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ
2018/03/27 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ"داعش" على طريق كركوك بغداد.يذكر ان القوات الامنية العراقية ما زالت تشن حملات امنية واسـعة في محافظة كـركوك للقضاء على الخلايا النائمة لـ"داعش" بشكل تام.

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