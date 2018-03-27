2018/03/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ"داعش" على طريق كركوك بغداد.يذكر ان القوات الامنية العراقية ما زالت تشن حملات امنية واسـعة في محافظة كـركوك للقضاء على الخلايا النائمة لـ"داعش" بشكل تام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ"داعش" على طريق كركوك بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ"داعش" على طريق كركوك بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).