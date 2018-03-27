2018/03/27 | 10:10

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توقف هدر أكثر من 653 مليون دينار من المال العام بميناء أم قصر ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توقف هدر أكثر من 653 مليون دينار من المال العام بميناء أم قصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).