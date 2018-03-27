جماعات يهودية تطالب المقدسيين بإخلاء الأقصى

2018/03/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت جماعات يهودية فجر اليوم لافتات على أبواب المسجد الأقصى طالبوا فيها المسلمين بإخلاء وترك المسجد يوم الجمعة القادم عشية عيد الفصح اليهودي، لتقديم القرابين في الأقصى.

وتم تعليق اليافطات على عدة أبواب للمسجد الأقصى، وكتب فيها: “للمواطنين المسلمين المقدسيين ..



السلام عليكم ..



المبحث: الفرض الديني للشعب اليهودي بتضحية ضحية عيد الفصح ..



نحن ممثلون الشعب اليهودي نتوجه إليكم بالطلب منكم بترك “جبل الهيكل” قبل تاريخ 14 في شهر نيسان – التقويم العبري- 30/3/2018، في الساعة السادسة فجرا، لصالح القيام بالفرض الديني اليهودي وهو تضحية ضحية عيد الفصح”، وحملت اللافتة صورة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.

وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لجماعة “أمناء جبل الهيكل” للمرة الأولى بالقيام بذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مواقع عبرية أن الجماعة اعتادت في السنوات الماضية على ذبح القربان بعيدا عن مداخل الأقصى في حين اقتربت هذا العام من الأقصى، بقيامها بذبح القربان إلى الجنوب من المسجد الأقصى وفيما يسمى بالحديقة الأثرية.

واوضحت أن مراسم ذبح القربان تقترب عامًا بعد عام من المسجد الأقصى حيث بدأت من غربي القدس واقتربت اليوم إلى مداخل المسجد الأقصى.

وصعّد المتطرفون اليهود مؤخرًا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وطالب نشطاء في القدس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين بالرد على هذه الدعوات بالزحف المبكر إلى المسجد الأقصى الجمعة المقبل.

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس حذر من إقامة هذا المهرجان التهويدي الضخم في جزء من المسجد الأقصى، مؤكدا “أن هذا العمل هو انتهاك لحرمة وقداسة أسوار الأقصى الإسلامية، ومنطقة القصور الأموية التاريخية، وهو خطوة تهويدية لم يشهدها المسجد من قبل، والسكوت عنها سيعطي الضوء الأخضر للجماعات المتطرفة بأن تقدم قرابينها العام القادم داخل الأقصى”.

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