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ذي قار تهدد بمقاضاة الدوائر الحكومية التي تستخدم اراضيها لاغراض تجارية
2018/03/27 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

هددت مديرية بلديات ذي قار بمقاضاة الدوائر الحكومية التي تستخدم اراضيها لاغراض تجارية خلافا للقانون.

وذكر مدير بلديات ذي قار حسن دعدوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة حولت اراضيها الى قطع تجارية ومارست نشاطات تجارية في

شبكة اخبار الناصرية:هددت مديرية بلديات ذي قار بمقاضاة الدوائر الحكومية التي تستخدم اراضيها لاغراض تجارية خلافا للقانون.وذكر مدير بلديات ذي قار حسن دعدوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة حولت اراضيها الى قطع تجارية ومارست نشاطات تجارية فيها خلافا للقانون رقم 21 لسنة 2013 وللتصميم الاساس لقانون البلديات .وبين ان الاراضي تمنح للدوائر الحكومية باسعار مدعومة وغير خاضعة للمزايدة ، وانه من غير الجائز مع كل هذا ان تمارس تلك الدوائر نشاطات تجارية عليها .

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