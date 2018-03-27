كوردستان تطلق رواتب وزارة البيشمركة

2018/03/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان عن توزيع رواتب قوات البيشمركة.وبحسب جدول الوزارة الذي اطلعت عليه شفق نيوز، سيتم اليوم الثلاثاء توزيع رواتب كل من قيادة (زيرفاني) وبيشمركة الدفاع والطوارئ وألوية النفط.على ان يوزع يوم غد رواتب قوات وحدتي (70 و80).وبحسب الجدول، ستستمر عملية توزيع رواتب البيشمركة حتى يوم الخميس المقبل، حيث سيتم فيه توزيع رواتب ديوان وألوية وزارة البيشمركة.والرواتب التي سيتم توزيعها تعود لشهر تشرين الثاني من العام الماضي.

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