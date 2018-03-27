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اسود الرافدين يلاعبون نسور قاسيون في ختام بطولة الصداقة
2018/03/27 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديحتضن ملعب البصرة الدولي، مباراة المنتخب الوطني امام نظيره السوري في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية، اليوم الثلاثاء.وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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