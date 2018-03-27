2018/03/27 | 10:10

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هاي كورة – أكدت الميرور الإنجليزية على دخول شاو على رادار برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث أشارت لبحث النادي الكتالوني عن ظهير أيسر لتدعيم صفوفه للموسم الجديد .

هذا وحال حدث ذلك بالفعل فلن تكون تلك الصفقة صعبة على برشلونة في ظل رغبة مورينيو في التخلي عن خدمات شاو وطموح اللاعب في الخروج من اليونايتد بسبب خلافاته مع المدرب البرتغالي .

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