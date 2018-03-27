مصر والسعودية وأبرز مباريات اليوم - الموعد والقنوات الناقلة

2018/03/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرف باقي مباريات اليوم من هنا المباراة البطولة القناة بتوقيت مصر بتوقيت السعودية ألمانيا - البرازيل ودية beIN Sports HD1 20:45 21:45 بلجيكا - السعودية ودية السعودية الرياضية HD1 20:45 21:45 إنجلترا - إيطاليا ودية beIN Sports 2 21:00 22:00 أستراليا - كولومبيا ودية beIN Sports 12 21:00 22:00 المغرب - أوزباكستان ودية beIN Sports HD 21:00 22:00 مصر - اليونان ودية ON Sport HD 20:00 21:00 إسبانيا - الأرجنتين ودية أبو ظبي HD 21:30 22:30

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