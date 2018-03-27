الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#سالم المرزوقي - نبيل فياض المثقف المشتبك
2018/03/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سالم_المرزوقي قرأت كتابين للدكتور نبيل فياض،الأول أم المؤمنين تأكل أولادها والثاني يوم انحدر الجمل من السقيفه إضافة لبعض مقالاته،الحقيقة أن الرجل شغلني ووجدت ذاتي في كل كلمة صاغها وكل تساءل محيّر طرحه ووجدت نفسي طرفا في كل اشتباك حصل معه ،فرغم أني لست محترفا ولا مختصا حتى أتناول بالنقد كبار الأكادميين مثل الدكتور نبيل فياض وخصومه مثل الشيخ الدكتور محمد سعيد البوطي، ولا حتى أحاول أن أدافع عن أحدهم ضد الآخر لأن ......

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