الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


العراق : وزارة الاتصالات تضبط عملية تهريب لسعات الانترنت في كركوك
2018/03/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر المصدر  ،اليوم الثلاثاء "أن هيأة النزاهة وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في محافظة كركوك، تمكنت من ضبط عملية تهريب لسعات الانترنيت".واوضح "أن كلفة التهريب تبلغ مليون دولار شهرياً"، وتابع المصدر "ان العمل في المنظومة كان بدون اي موافقات من هيئة الاتصالات".انتهى ع.خ

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