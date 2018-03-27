2018/03/27 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر ،اليوم الثلاثاء "أن هيأة النزاهة وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في محافظة كركوك، تمكنت من ضبط عملية تهريب لسعات الانترنيت".واوضح "أن كلفة التهريب تبلغ مليون دولار شهرياً"، وتابع المصدر "ان العمل في المنظومة كان بدون اي موافقات من هيئة الاتصالات".انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق : وزارة الاتصالات تضبط عملية تهريب لسعات الانترنت في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق : وزارة الاتصالات تضبط عملية تهريب لسعات الانترنت في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).