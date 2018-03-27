الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


طالب يعتدي على مدرس اثناء الدرس بقضاء الخضر جنوب المثنى
2018/03/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر مطلع في المثنى، اليوم الاثنين، بتسجيل اعتداء من قبل طالب على مدرس في متوسطة الحر الرياحي  بقضاء الخضر جنوب المثنى.

وذكر المصدر إن طالباً في الصف الأول المتوسط اعتدى على مدرس من اختصاص اللغة الإنجليزية أثناء الدرس،  مشيرا إلى أن الطالب المذكور من الراسبين بأكثر من مرحلة دراسية ويبلغ من العمر 15 سنة.

واوضح المصدر أن الاعتداء على المدرس أدى حدوث كدمات في منطقتي الراس والظهر بجسم المدرس الذي قام بدوره بعد هذا الحادث بمراجعة مستشفى القضاء وتقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية.

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