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الاتحاد الوطني الكردستاني ينفي وفاة كوسرت رسول
2018/03/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد …

نفى المكتب الإعلامي لنائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي, الثلاثاء, الانباء المتداولة بشأن وفاته.

وذكر مسعود ملا حمزة  السكرتير الإعلامي  لرسول في تصريح أورده موقع الاتحاد واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاخبار التي انتشرت مساء يوم الاثنين على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوفاة نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي عارية عن الصحة”.

واوضح حمزة، أن “تلك الإخبار كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة”. 

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في كردستان خبر وفاة رسول بعد إصابته بوعكة صحية.

 ونقل رسول قبل عدة أشهر إلى ألمانيا لتلقي العلاج إثر تعرضه لجلطة في الدماغ ما استدعى نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية له في السليمانية.

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