العبادي يحذر من حصول

2018/03/27 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشعب العراقي من تكرار كارثة الانهيار العسكري ما لم يتحقق ما يمنع ذلك.

وفي عام 2014 تراجعت القوات العراقية على نحو هائل أمام اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلثي مساحة البلاد لدرجة ان عددا من الفرق العسكرية انهار بالكامل.

وذكر العبادي خلال لقائه محتجين على نقص الخدمات في احدى المناطق الشعبية ببغداد "عانت مدننا الكثير من النقص في الخدمات وضعف البنى التحية" في وقت كانت الحكومة العراقية منشغلة لتغطية نفقات الحرب ضد تنظيم داعش الذي انهار العام الماضي.

واوضح العبادي بحسب بيان اصدره مكتبه يوم امس أن حكومته تجاوزت "تحدي الارهاب" في ظل الازمة المالية والاقتصادية والإنفاق العسكري الهائل على مدى السنوات الاربع الماضية.

وحذر العبادي من نشر الشائعات، وذكر إنه "مستغرب" من نشر انتصارات كاذبة لداعش على حساب القوات العراقية وامن الوطن والمواطنين.

وتساءل "لماذا نتحول الى ادوات بيد داعش بنشر معلومات كاذبة مثل قتل عدد من الجنود في الانبار؟" في اشارة الى تقرير بثته قناة الاتجاه العراقية القريبة من طهران زعمت فيه ان تنظيم داعش قتل العديد من الجنود العراقيين في كمين وقع غرب العراق.

ونفت قيادة العمليات المشتركة في العراق ما ذكره التقرير.

ودعا العبادي الى "تكاتف جميع العراقيين من اجل منع تكرار كارثة الانهيار العسكري والامني وسقوط المحافظات".

ويأتي حديث العبادي في وقت شهدت فيه مناطق عديدة من البلاد تصاعد الهجمات الدامية التي يشنها تنظيم داعش ضد أهداف مدنية وأمنية.

ودفعت هذه الهجمات السكان الى تداول شائعات تفيد بأن تنظيم داعش قد يكرر سيناريو عام 2014 لاسيما وان بعض المناطق سقطت بمجرد انتشار شائعات بسقوطها.

وأعلن العراق استعادة كامل أراضيه في حرب مدمرة مع تنظيم داعش استمرت نحو ثلاث سنوات وانتهت أواخر العام الماضي بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون من أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش لا تزال تعمل.

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