الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجلس البصرة: نحمل مجلس الوزراء العراقي مسؤولية انتشار النفايات في المحافظة
2018/03/27 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منطقة القبلة

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