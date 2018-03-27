الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


نظام صاروخي روسي يقلب ميزان القوى في بحار العالم
2018/03/27 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت قاذفات استراتيجية روسية على سلاح ذي قدرات فريدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام صاروخي روسي يقلب ميزان القوى في بحار العالم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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