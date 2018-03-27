نظام صاروخي روسي يقلب ميزان القوى في بحار العالم

2018/03/27 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قاذفات استراتيجية روسية على سلاح ذي قدرات فريدة.

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