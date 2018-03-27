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بالفيديو.. مرشح سجين بقضية فساد
2018/03/27 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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مرشح سجين بقضية فساد" يروج لنفسه من "داخل السجن"!! ..ما سر ترشح والده بأكثر من قائمة؟http://www.skypressiq.net/l/35701

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مرشح سجين بقضية فساد" يروج لنفسه من "داخل السجن"!! ..ما سر ترشح والده بأكثر من قائمة؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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